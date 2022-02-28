Советник главы Офиса президента Алексей Арестович дал брифинг, на котором спрогнозировал, что российские войска начнут наступление на Одессу и Николаев.

Арестович заявил, что 11 транспортных кораблей Российской Федерации, каждый из которых вмещает по одному батальону, направляются в Одессу.

Советник главы Офиса президента добавил, что Россией планируется попытка высадки десанта.

Кроме того, Арестович признал, что Бердянск контролируется россиянами, а с Мариуполем, по мнению советника, проблем нет.

Напомним, что ранее Алексей Арестович рассказал, что противник выдыхается и бросил все силы на Киев и Харьков.

Также Арестович сообщил, что Беларусь не является для Украины опасным противником, так как у неё есть всего 17 тысяч подготовленных солдат.

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В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

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