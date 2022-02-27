Переговоры России и Украины, которые пройдут на границе Беларуси, начнутся утром в понедельник, 28 февраля.

Об этом со ссылкой на свой источник сообщает ТАСС в Telegram-канале.

"Это не перенос, встреча будет утром, причина - логистика украинской делегации", - сказал собеседник.

Напомним, сегодня планировались мирные переговоры в Гомеле. По последним данным, Зеленский подтвердил встречу с российской делегацией на белорусско-украинской границе. Путин, в свою очередь, приказал Минобороны РФ перевести в боевую готовность ядерные силы.

Также сообщалось, что на Банковой заявили, что переговоры еще не начались, так как это обусловлено очень сложной логистикой и необходимостью принять меры безопасности для делегации Украины.

По данным наших источников, задержка с российско-украинской встречей на границе Беларуси и Украины связана с тем, что украинская делегация решила ехать через Польшу. Из Польши она полетит на вертолетах к месту встречи.

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