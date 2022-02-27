Задержка с российско-украинской встречей на границе Беларуси и Украины связана с тем, что украинская делегация решила ехать через Польшу. Из Польши она полетит на вертолетах к месту встречи.

Об этом сообщил источник "Страны" в дипломатических кругах.

В составе делегации, по данным "Страны", глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, нардеп от ОПЗЖ Игорь Абрамович, заместитель министра обороны и ещё несколько человек.

Ранее задержку переговоров на Банковой объясняли сложной логистикой и необходимостью принять меры безопасности для делегации Украины.

Напомним, сегодня планировались мирные переговоры в Гомеле. По последним данным, Зеленский подтвердил встречу с российской делегацией на белорусско-украинской границе. Путин, в свою очередь, приказал Минобороны РФ перевести в боевую готовность ядерные силы.

Мы также писали, что "Слуга народа" пообещал первые результаты переговоров Украины и России через несколько часов после их начала.

Кроме того, публиковали фото пограничного пункта пропуска, где пройдут переговоры.

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По последним данным, АЗС и торговые сети начали отказываться от безнала. Жители Украины массово покидают страну.

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