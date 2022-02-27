Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вторжение России в Украину - это война, и его страна начинает действовать в соответствии с Конвенцией Монтрё.

Его слова приводит сайт Hurriyet Daily News.

"В этих условиях мы будем применять Конвенцию Монтрё. Статья 19 довольно ясна. Вначале это была российская атака, и мы оценивали ее вместе с экспертами, военными и юристами. Теперь это превратилось в войну. Это не военная операция; это официально состояние войны", - сказал министр 27 февраля.

Он добавил, что военные корабли прикаспийских государств могут возвращаться на свои базы через проливы Босфор и Дарданеллы, и Турция не может воспрепятствовать этому проходу.

"Здесь должно быть понятно, числится ли соответствующее судно на базе. Не должно быть злоупотреблений. Судно не должно ввязываться в войну после того, как заявило, что вернется на базу и пройдет через Босфор", - заявил чиновник.

Также он определил позицию Турции по отношению к происходящему в Украине: Анкара не приемлет нападения России.

"Наша цель - выступать за диалог", - сказал Чавушоглу, комментируя решение Анкары воздержаться при голосовании Совета Европы, лишившего Россию права представительства в Комитете министров и в Парламентской ассамблее.

Статья 19 Конвенции Монтре гласит, что во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли пользуются правом полной свободы прохода и судоходства. Но военные суда воюющих государств не имеют права проходить через пролив Босфор и Дарданеллы за определенными исключениями.

Напомним, 25 февраля Киев официально запросил Анкару ограничить проход военных кораблей РФ через проливы Босфор и Дарданеллы. В МИД Турции допустили закрытие проливов, но заявили, что даже в этой ситуации у РФ будет право использовать их для возвращения флота на базу.

"Страна" ведет онлайн о событиях в Украине.