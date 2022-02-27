В Сети появилось видео с российским спецназом, который направляется на машинах от Припяти в сторону Киева.

Видео было опубликовано российскими Telegram-каналами.

Напомним, что российские войска захватили Чернобыльскую АЭС. В результате Государственная инспекция ядерного регулирования сообщила о превышении уровня гамма-излучения в Чернобыльской зоне отчуждения из-за движения через нее большого количества тяжелой военной техники.

Ранее "Страна" сообщала, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что Киев окружён, и поэтому эвакуация населения из столицы невозможна.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.