Президент Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль оказался в Украине в момент нападения России 24 февраля, что стало для него полной неожиданностью. После этого его должен был эвакуировать немецкий спецназ. Об этом сообщает немецкий Focus.

Бруно Каль отправился в Киев для обсуждения ситуации с коллегами. "Но неожиданное для всех нападение России рано утром в четверг удивило и Каля. После того, как министр иностранных дел Анналена Бербок призвала всех немцев покинуть страну, специальный отдел федеральной полиции по личной охране за границей принял меры и эвакуировал дипломатов и офицеров связи по суше", - пишет Focus.

Каль не смог вовремя добраться до этого эвакуационного отряда. Поэтому спасать его из этой опасной ситуации должен был специальный отдел БНД.

По информации Focus, Каль направлялся в Польшу в пятницу днем и должен был попасть туда во второй половине дня.

Напомним, Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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