Назначенные на сегодня переговоры с представителями Российской Федерации на белорусско-украинской границе не начнутся еще несколько часов.

Это обусловлено очень сложной логистикой и необходимостью принять меры безопасности для делегации Украины.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

По его словам, на данном этапе будет работать передовая делегация, которая должна определить условия хода дальнейших переговоров.

Как писала "Страна", местом переговоров делегаций Москвы и Киева выбрали КПП на границе Белоруссии и Украины - Александровка (Беларусь) - Вильча (Украина). Ближайший к нему белорусский город - Наровля.

А около 17:00 народный депутат от партии "Слуга народа" Фёдор Вениславский сообщил, что переговоры Украины и РФ на границе с Беларусью стартовали. Одновременно с этим по российским Телеграм-каналам стал распространяться прошел слух, будто их результатом может стать уход Киева со всей территории Донецкой и Луганской областей и передача их под контроль "ЛДНР" в обмен на вывод российских войск с остальной территории Украины. Однако в МИД РФ опровергли информацию о начале встречи.