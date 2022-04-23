На Пасху, 24 апреля, в Украине погода порадует солнцем, а столбики термометров покажут довольно высокие значения - до +15...+20 градусов.

Такой прогноз на завтра дал "Укргидрометцентр".

Во многих областях будет солнечно, однако 11 регионов ожидает небольшой дождь.

Так, Закарпатская, Черновицкая, Львовская, Волынская, Тернопольская, Хмельницкая, Ровенская, Ивано-Франковская области будут праздновать Пасху с незначительными осадками. При этом погода там будет теплая. +15...+18 днем в Волынской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях и +18...+21 - в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой. Ночная температура на западе страны будет +3...+6 градусов.

В центре, на севере и на юге ожидаются солнце и тепло. Чернигов, Житомир, Киев, Сумы, Полтава, Винница, Черкассы, Кропивницкий, Днепр ожидают +15...+18 днем и +4...+8 ночью.

В Запорожье, Николаеве, Одессе, Херсоне и Крыму будут теплее - там прогнозируют +17...+20 днем и до +8 в ночное время. В Луганске, Донецке и Харькове на Пасху дневная температура достигнет +18, а ночная - +9. Однако в этих трех областях в воскресенье ожидается пасмурная погода и несильные дожди.

Скриншот: Укргидрометцентр

Ранее мы давали прогноз погоды на весь апрель.

Также "Страна" рассказывала, что в Украине богослужение на Пасху будут показывать онлайн, начало почти в полночь.