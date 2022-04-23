Уже сегодня христиане во всем мире готовятся встретить один из самых важных праздников в православном календаре — Светлое Христово Воскресенье, которое в 2022 году выпало на 24 апреля. Этот величайший праздник установлен в честь воскрешения Иисуса Христа после распятия его на кресте и захоронения в пещере. Это событие является основой всего христианского учения, центром Библейской истории.

Главное событие Пасхи — схождение Благодатного огня. Происходит это в Великую Субботу, накануне Воскресения Христова в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Ради этого события сотни тысяч людей со всего мира каждый год съезжаются в Иерусалим, в храм, который возведен на месте погребения и воскрешения Иисуса Христа. Для православных это главный символ Воскрешения Спасителя, знак связи Бога и людей. Частицу святыни увозят в лампадах в разные страны мира.

Пасхальное богослужение

Величию данного праздника соответствует высокая торжественность. Церковнослужители сменяют черные одежды на праздничные — светлые.

Пасхальная служба — полунощница — начинается в незадолго до полуночи в ночь с субботы на воскресенье, на которой Плащаница относится в Алтарь.

В полночь начинается Пасхальная утреня, совершается Крестный ход — шествие церкви навстречу воскресшему Спасителю. После этого следует Божественная литургия и освящение артоса — особого хлеба с изображением Креста или Воскресения Христова (он хранится в храме до следующей субботы, когда раздается верующим).

Заканчивается служба чтением "огласительного слова свт. Иоанна Златоуста". Вечером на пасху служится Пасхальная вечерня.

Пасха празднуется семь дней - всю следующую за ней неделю, которая именуется Светлой Пасхальной седмицей. Соответственно, каждый день на этой неделе — Светлый. 40 дней после Пасхи — до Вознесения — верующие приветствуют друг друга словами "Христос Воскресе!" и отвечают "Воистину Воскресе!"

Пасха 2022: куличи и другие угощения

На Пасху заканчивается Великий пост, потому праздничный стол богат и разнообразен. Мясные, рыбные блюда, салаты. Но во главе стола, конечно же, пасхальный кулич и творожная паска.

Их предварительно освящают в храме на праздничной службе. Также обязательно крашеные куриные яйца как символ жизни и возрождения. Именно с кулича и яйца начинается пасхальная трапеза — разговение.

Открытки с наступающей Пасхой 2022. Христос Воскресе!