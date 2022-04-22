В предпасхальную субботу, 23 апреля, в Украине будет преобладать теплая погода, однако в западных, северных и центральных областях страны, а также в Одесской области будут дожди и порывы штормового ветра.

Об этом пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"23 апреля в Украине будет преобладать теплая погода. Максимальная температура воздуха составит +12...+18 градусов. Чуть свежее окажется полоса Житомирщина-Хмельницкая-Тернопольщина-Ивано-Франковщина-Львовщина-Закарпатье. Вдоль нее задержится холодная погода с температурой воздуха +8...+13 градусов", - говорится в сообщении Диденко.

Синоптик добавила, что в субботу в северных, центральных областях и южной части Украины порывы южного и южного ветра будут достигать штормовых значений, 15-20 метров в секунду. На западе и востоке ветер будет умеренным.

Кроме того, завтра в западных, северных областях, местами в центральной части и в Одесской области пройдут дожди. На остальной территории Украины будет преобладать сухая воздушная масса.

Синоптик рассказала и о погоде в Киеве. В субботу, 23 апреля, в столице Украины ожидается +14...+16 градусов. Возможен небольшой дождь.

"Характерная особенность завтрашней субботы – сильный, до 15-18 метров в секунду, южный или юго-восточный ветер. На Пасху в Украине везде будет тепло, +14...+20 градусов", - подытожила Наталья Диденко.

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на весь апрель. Мы писали, что настоящее весеннее тепло вряд ли стоит ждать раньше, чем в конце месяца.