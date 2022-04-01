Погода в апреле будет контрастной. Месяц начнется с дождей и похолодания в части областей. Затем выйдет солнце и потеплеет, в некоторых регионах до +20. Но настоящее весеннее тепло вряд ли стоит ждать раньше, чем в конце месяца.

Собрали прогнозы синоптиков о том, какой будет погода в апреле в Украине, а также, чего ждать от погоды в ближайшие выходные.

Погода на выходные 2 и 3 апреля

Как прогнозирует Укргидрометцентр в субботу, 2 апреля, практически по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей, пройдут дожди. В западных областях, а также в Житомирской, Черниговской области может срываться снег.

На западе и севере похолодает. Во Львове, Луцке, Ивано-Франковске, Ровно, Черновцах. Тернополе, Житомире, Чернигове - днем +7...+9, ночью от 1 до 5.

В центре и на востоке будет теплее. В Черкассах, Кропивницком, Харькове, Днепре, Донецке днем +16...+18.

Теплее всего в Одессе, Луганске, Запорожье - до +19...+21.

В Киеве в субботу +7...+9, дождь.

Погода 2 апреля

В воскресенье, 3 апреля, волна похолодания дойдет и до других областей.

Холоднее всего будет на западе и севере. В Луцке, Франковске, Львове, Черновцах, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Чернигове, Сумах днем температура пустится до 0...+2. Может срываться снег.

В центре, на юге и частично на востоке от +2 до +7. Дождь.

Теплее всего в Днепре, Донецкой и Луганской области, от +9 до +15.

В Киеве 0...+2, может идти снег.

Погода 3 апреля

По данным синоптика Натальи Диденко, апрель дебютирует в Украине дождями, мокрым снегом, с колебаниями температуры воздуха от нуля до +20. Об этом она пишет на своей странице в Facebook.

На выходных 2-3 апреля ожидается похолодание. В Киеве столбики термометров опустятся до 0...+4, дождь будет переходить в мокрый снег.

На востоке, юге и в большинстве центральных областей 2 апреля еще сохранится теплая погода, но уже 3-4 апреля холодная воздушная масса дойдет и туда.

Погода на апрель

В Укгидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле. Об этом пишем Realist, ссылаясь на начальника агрометеорологии Татьяну Адаменко.

В целом апрель будет немного более теплым и сухим, чем в среднем бывает в этом месяце. Также он отметится колебанием температур ​​от +20...+22 до ночных морозов до 0...-2.

На западе начало апреля будет холодным и дождливым из-за циклона, который придет с севера. Возможно будет срываться снег, ночью заморозки. Это не будет касаться Закарпатья, где будет теплее.

Холода уйдут после 10 апреля, но настоящего тепла ждать не стоит. Максимум +15...+16 днем и прохладные ночи. Со второй половину месяца могут идти дожди.

На севере (Житомирская. Волынская, Киевская, Черниговская, Сумская область) начало месяца будет холодным, с ночными морозами, снегом. Немного теплее будет только на Киевщине и Черниговщине.

Потеплеет после 7 апреля - примерно до +12...+15 днем и +5...+7 ночью. Такая температура продержится примерно до конца месяца. Будет много пасмурных дней.

В центре (Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская) апрель начнется с умеренных дождей, дневная температура будет на уровне +8...+10. После 7 апреля будет солнечно, потеплеет до +15...+17. В конце месяца воздух прогреется выше +20.

На востоке (Харьковская, Донецкая, луганская области) в апреле будет относительно теплая и сухая погода. Прохладнее всего будет в начале месяца, до 6-го числа +8...+10. Затем потеплеет.

На юге (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская) весна запоздает. В среднем днем до +14...+15. С двадцатых чисел температура поднимется выше +20.