Четверг, 21 апреля, в Украине будет с дождями. Днем без существенных осадков будет в околокарпатском районе - Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская области. В этих областях будет преобладать сухая погода, максимум местами небольшие локальные дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, утром и днем ​​будет сухо в Луганской области, однако вечером дождь доберется и туда.

Температура воздуха в ближайшую ночь будет колебаться в пределах +2+7 градусов, заморозки понемногу отступают, лишь местами они задержатся в западной части Украины.

Завтра днем в Украине еще будет свежо до +6+13 градусов, в восточных областях теплее - до +12+16 градусов.

"Киевляне, если завтра планируете куда-то путешествовать по делам по городу, не забудьте зонт и какую-нибудь одежду и обувь, чтобы было комфортно во время дождя - будет дождь в столице", - предупреждает Наталья Диденко.

Температура воздуха ночью +3+6 градусов, завтра днем ​​+8+10 градусов.

"К концу недели, чем ближе к Пасхе, атмосфера начнет посылать Украине благодатный теплый апрельский воздух - ожидается повышение температуры воздуха в большинстве областей до +12+18 градусов, иногда даже и до +18+20 градусов. А на следующей неделе и выше", - обнадеживает синоптик.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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