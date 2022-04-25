Губернатор Луганской области Сергей Гайдай в эфире телемарафона заявил, что продолжаются попытки российских войск прорвать украинскую оборону в Рубежном и Попасной. Но успеха, по словам, губернатора, они не имеют.

По его словам, большая часть Рубежного находится под контролем россиян, а та часть города, которую защищают украинские военные, подвергается непрерывным обстрелам.

Также он сообщил, что в "мэрии" Кременной во время совещания силовиков "ЛНР" произошел "взрыв газа", в результате которого все погибли (об этом же ранее сообщал и Антон Геращенко).

Кроме того, по его словам, в результате повреждения электростанции в Кременной без электричества остается большая часть Луганской области - как контролируемые, так и неконтролируемые территории.

Губернатор призвал не верить фейковым сообщениям о том, что эвакуация из региона - платная.

Ранее мы писали, что на подконтрольной части Луганской области остались всего около 70 тысяч человек.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".