Хотя СМИ писали о низкой вероятности возобновления в ближайшее время украинско-российских переговоров, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил с неожиданным заявлением о достижении в них прогресса. По его словам, у России и Украины уже есть проект совместной декларации относительно мирного договора между странами.

Выступление министра приводит турецкий телеканал телеканал TRT.



Мевлют Чавушоглу сделал такое заявление в беседе с турецкими журналистами в ходе турне в страны Латинской Америки.

Министр считает, что между украинской и российской делегацией "работают закулисные связи".

"На данный момент есть всеобъемлющий текст, который обсуждают переговорщики. Кроме того, между лидерами работают закулисные связи. Мы видим, что в этом процессе есть и проект совместной декларации", - заявил Министр иностранных дел Турции.

Отметим, что 22 апреля в России заявили, что мирные переговоры с Украиной застопорились, потому что Киев не ответил на предложения Москвы по проекту договора.

Мы рассказывали, что по словам СМИ, на переговорах с Россией обсуждается вопрос о послевоенных границах Украины и разрешение работать в Украине русским школам. Однако Подоляк заявил, что основа переговоров - гарантии безопасности, остальные вопросы будут обсуждаться потом.