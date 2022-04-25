Советник главы Офиса президента Алексей Арестович дал традиционный брифинг о ситуации на фронте 25 апреля.

Основные тезисы выступления Арестовича следующие.

Основные усилия противника по-прежнему сосредоточены на направлении Рубежное - Северодонецк - Попасная;

противник пытался продвигаться в направлении Изюма, Славянска и Краматорска, но эти попытки не имели успеха;

завод "Азовсталь" в Мариуполе атакуется авиацией и артиллерией, противник пытается продвинуться туда штурмовыми группами ("То есть нарушает приказ Путина, что лишний раз показывает, с кем мы воюем", - отметил Арестович);

противник пытается выйти на границы Херсонской области, наши войска наносят ему артиллерийские удары;

противник наносит ракетные удары по всей территории Украины.

"Противник заявляет об атаках на военные объекты, но попадает по гражданским", - заявил Арестович.

Ранее "Страна" приводила данные Генштаба ВСУ о потерях противника к понедельнику, 25 апреля.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".