Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в Киеве есть много растяжек и мин. По его словам, диверсанты минируют даже правительственный квартал.

Об этом Арестович заявил в эфире "Фейгин Live", отвечая на вопрос журналиста Фейгина.

"Многие думают, что Киев безопасный - это не так, до сих пор в правительственном квартале находят заминированные машины и растяжки", - сообщил советник Ермака.

Ранее мы писали, что в разминировании из-за российско-украинской войны нуждается около 300 тысяч квадратных километров территории Украины. Это почти половина территории нашего государства. Из-за масштабного минирования врагом очень большая площадь полей в Украине не может пока использоваться для сельскохозяйственной деятельности.

Разминирование проходит постоянно, но из-за огромных масштабов о быстром результате говорить не приходится. Так, жители освобожденной от врага Киевской области смогут вернуться домой ближе к лету.

Несчастные случаи происходят постоянно, несмотря на работу ГСЧС. Так, недавно в селе возле Ирпеня на мине подорвался грузовик, водитель погиб.