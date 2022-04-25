Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 25 апреля.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

личный состав - около 21 900 человек;

танки - 884 единицы;

боевые бронированные машин - 2 258 единиц;

артиллерийские системы - 441 единица;

РСЗО - 149 единиц,

средства ПВО - 69 единиц,

самолеты - 181 единица,

вертолеты - 154 единицы,

автомобильная техника - 1 566 единиц,

корабли/катера - 8 единиц,

цистерны с ГСМ - 76 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 201 единица;

специальная техника - ​​28 единиц.

пусковые установки ОТРК - 4 единицы.

По информации Генштаба, данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Ранее в Генштабе заявили, что за минувшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей отбиты 7 атак врага, уничтожены 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 бронированной техники, 4 боевых бронированных машин и 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика. Также ПВО сбили 3 БПЛА "Орлан-10".

Также сообщалось, что Арестович рассказал об уничтожении двух российских генералов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

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В своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева подробно анализировала ситуацию в 60-й день войны в Украине.