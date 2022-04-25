Генштаб ВСУ рассказал о потерях РФ в Украине. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 25 апреля. 

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

  • личный состав - около 21 900 человек;
  • танки - 884 единицы;
  • боевые бронированные машин - 2 258 единиц;
  • артиллерийские системы - 441 единица;
  • РСЗО - 149 единиц,
  • средства ПВО - 69 единиц,
  • самолеты - 181 единица,
  • вертолеты - 154 единицы,
  • автомобильная техника - 1 566 единиц,
  • корабли/катера - 8 единиц,
  • цистерны с ГСМ - 76 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 201 единица;
  • специальная техника - ​​28 единиц.
  • пусковые установки ОТРК - 4 единицы.

По информации Генштаба, данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Генштаб ВСУ озвучил потери российской армии в Украине

Генштаб ВСУ озвучил потери российской армии в Украине

Ранее в Генштабе заявили, что за минувшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей отбиты 7 атак врага, уничтожены 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 бронированной техники, 4 боевых бронированных машин и 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика. Также ПВО сбили 3 БПЛА "Орлан-10".

Также сообщалось, что Арестович рассказал об уничтожении двух российских генералов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

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В своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева подробно анализировала ситуацию в 60-й день войны в Украине.

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