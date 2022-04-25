В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины и оперативном командовании "Юг" опубликовали сводку с фронта боевых действий по состоянию на утро 25 апреля.

Сводки обнародованы в Фейсбуке.

По данным Генштаба на утро понедельника, 25 апреля:

На Слобожанском направлении российские войска продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по Харькову, Карасевке, Прудянке и Коробочкино.

На направлениях Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск враг пытался провести штурмовые действия, но безуспешно. Под обстрел попали районы населенных пунктов Великая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка.

На Донецком и Таврическом направлениях противник обстреливал из артиллерии позиции ВСУ. В Мариуполе противник наносил ракетно-бомбовые удары по позициям ВСУ на территории завода "Азовсталь". Ведёт штурмовые действия населенного пункта Попасная.

На Южнобужском направлении враг обстреливал позиции войск ВСУ в районах населенных пунктов Княжевка и Николаевка.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 7 атак врага, уничтожены 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 бронированной техники, 4 боевых бронированных машин и 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика. Подразделениями противовоздушной обороны, в указанном районе, были сбиты 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил.

В ночной сводке оперативного командования "Юг" говорится, что в отдельных населенных пунктах россияне готовят "референдумы" и закрыли эти города на въезд и выезд.

Также командование сообщает, что противник занимает рубежи не только в Херсонской, но и в Николаевской области. ВСУ поставили под контроль пять населенных пунктов у границ с Херсонской областью. О боях там не сообщалось, вероятно, речь о "серой зоне", добавили в "Юге".

Ранее мы писали, что Россия обвинила Украину в обстреле села под Белгородом.

Также сообщалось, что под Донецком в пасхальное утро из-за обстрелов ВС РФ погибли два ребенка.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".