Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что сегодня утром из-за обстрелов российско-оккупационных войск погибли две девочки 14 и 5 лет. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

"Дом на улице Мира, где жила их семья, был уничтожен, девочки 14 и 5 лет погибли. За преступления, которые совершают оккупанты на нашей земле, им прощения не будет – ни от Бога, ни от обычных людей", - написал он.

В то же время Кириленко призвал граждан, которые до сих пор недооценивают бесчеловечную жестокость россиян, срочно эвакуироваться из прифронтовых территорий.

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