Советник главы Офиса президента Алексей Арестович дал брифинг относительно ситуации на фронте и рассказал, что за прошедшие сутки ситуация на линии столкновения войск существенно не изменилась. За минувшие сутки украинцы отбили 12 атак противника.

Главное направление наступления врага - Изюм, в Харьковской области, откуда противник пытается наступать на Славянск и Краматорск.

Также Арестович рассказал, что враг усиливает нажим в направлении Гуляйполя - с юга на север Запорожской области. На протяжении недели войска Российской Федерации продвинулась там приблизительно на 10 километров. Но сейчас темпы продвижения замедлились из-за противодействия ВСУ.

Советник главы Офиса президента официально подтвердил, то под Херсоном Украина уничтожила на этой неделе командный пункт РФ, где погибли два вражеских генерала и ранен ещё один.

Сложной остается ситуация в Мариуполе. Вокруг завода "Азовсталь" Россия сосредотачивает наземные силы для вероятного штурма, вопреки тому, что Кремль обещал этого не делать.

Арестович также призвал Москву начать переговоры по "Азовстали" и пригрозил, что в случае отказа "последствия вам не понравятся".

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