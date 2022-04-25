Вся подконтрольная Украине часть Луганской области осталась без света из-за обесточивания россиянами Кременской подстанции. Энергетики нашли способ подключить уцелевшие подстанции и свет в области скоро появится.

Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

"Недавно построенная близ Кременной электроподстанция обесточена российской армией 25 апреля. Без электроэнергии все населенные пункты Луганщины. Прорабатываем альтернативные варианты снабжения области. Эта подстанция напряжением 500 кВ в мирное время обеспечивала большую часть городов и сел области. Также ранее электроэнергия поступала из Луганской ТЭС в городе Счастье. Трансформаторные блоки последней разрушены врагом, починить их россияне не в состоянии. Поэтому до сих пор подстанция в Кременной оставалась единственным источником поставки электроэнергии в дома луганчан", - пишет Гайдай.

Позже глава Луганской ВГА рассказал, что энергетики после обесточивания подстанции в Кременной нашли способ подключить уцелевшие подстанции, электричество скоро появится.

Напомним ранее сообщали, что в Попасной, Рубежном, части сел Горской общины Луганской области уже не восстановить свет, газ и водоснабжение. Инфраструктура там почти уничтожена.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".