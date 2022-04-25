Министерство обороны Британии опубликовало сводку по ситуации в Украине на 25 апреля у себя в Twitter-аккаунте.

По данным Минобороны Британии:

у России незначительные успехи на Донбассе. Значимых прорывов нет, при этом логистическое обеспечение называется недостаточным;

решение РФ осадить "Азовсталь" значит, что часть войск России останется в городе и не будет передислоцировано на другие точки;

в Минобороны РФ предложили, чтобы компенсации семьям погибших военнослужащих контролировались военными, а не гражданскими чиновниками. Вероятно, это отражает желание скрыть от населения истинные масштабы утрат.

Напомним, разведка Британии сообщила, что россияне хотят провести "референдум" в Херсоне, "чтобы оправдать свою оккупацию".

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".