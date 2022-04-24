Британскую схему приема украинских беженцев "Дома для Украины" назвали "бесчеловечной" и "антигуманной" после скандального случая, о котором рассказала The Guardian.

"Пять недель назад Ольга Колесник подала заявку на вывоз двух своих детей - 11-летнего Ильи и малышки Марии - в Великобританию из их дома в раздираемом войной Харькове, но процесс затянулся бюрократией.

Колисник, профессор университета, сначала была уведомлена британскими властями, что ее маленькой дочери будет разрешено пересекать границу, поскольку она была вписана в украинский паспорт ее матери.

Но два дня спустя визовые службы в Шеффилде сообщили ей, что это больше не приемлемо и что Марии придется пройти биометрическое сканирование в 800 милях от Варшавы, прежде чем они смогут вылететь в Великобританию".

The Guardian вскрыла и несколько других серьезных недостатков схемы "Дома для Украины", что показывает ее забюрократизированность.

Ранее мы рассказывали, как живут украинские беженцы живут в Швейцарии.

Также "Страна" писала, что по оценкам МВФ украинские беженцы, которые захотят остаться за границей на долгий период, могут стать позитивным фактором для Европы, которой в перспективе не будет хватать рабочей силы.