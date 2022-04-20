"Страна" продолжает рассказывать, как украинские беженцы обустраиваются в Европе.

В 8-миллионной Швейцарии, одной из самых благополучных стран мира, на статус временной защиты подались около 30 тысяч украинцев, большинство их них уже зарегистрировались.

Альпийская республика с несколькими официальными языками (немецким, французским, итальянским), состоящая из областей-кантонов каждый со своими правилами, впервые за долгие годы открыла двери для беженцев. Традиционно придерживающаяся нейтралитета страна не состоит в ЕС и НАТО, но входит в шенгенскую зону.

Регистрация

Украинские беженцы могут въехать в Швейцарию по любому паспорту - как небиометрическому, так и внутреннему.

Чтобы получить вид на жительство типа S (Permit S), можно подать заявку онлайн. Для этого нужно заполнить простую анкету, которую можно скачать на сайте asylum-info.ch, и отправить ее по электронной почте на [email protected] или обычной почтой по адресу, указанному в анкете.

В анкете должны быть указаны координаты принимающей в Швейцарии стороны. После этого на email приходит подтверждение запроса и дата и время записи на регистрацию для получения Пермита S.

Также можно подать заявление лично, обратившись в один из центров беженцев SFH или в муниципалитет (gemeinde). Статус дают на год с возможностью продления.

Если через пять лет статус S сохраняется, то есть сохраняется опасность возвращения на родину, украинские беженцы получат временный вид на жительство категории B, прожив по которому от 5 до 10 лет, можно получить разрешение на постоянное пребывание.

По оценкам министра юстиции Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, в страну может приехать еще столько же. Правительство выделило 5 тысяч мест в федеральных центрах убежищах. Еще около 45 тысяч мест предложили рядовые швейцарцы, которые зарегистрировались в соответствующих структурах как принимающие семьи.

Жилье и выплаты

Если нет принимающей стороны, беженцы обращаются в социальную службу по предоставлению временного жилья (Notwohnungen Sozialdienst) в муниципалитете (Gemeinde).

Сначала их селят в лагере, общежитии или даже в бомбоубежище, которые в годы холодной войны полвека назад массово строили на случай ядерной войны. В стране насчитывается около 300 тысяч укреплённых бункеров.

"Правда, по сравнению с украинскими бомбоубежищами - небо и земля. В Швейцарии бункеры больше похожи на хорошие отели с двухъярусными кроватями. Через некоторое время людей расселяют по семьям, в некоторых кантонах государство частично компенсирует хозяевам аренду. Правда, время ожидания для расселения сейчас на июнь и дольше. Страна уже переполнена, а вначале украинцев селили в четырехзвездочные отели с трехразовым питанием", - рассказала "Страна" киевлянка Марина Швайка, которая с начла апреля живет в Цюрихе с семьей.

На первое время селят в бункерах, похожих на хостелы

Ситуация с жильём разнится по кантонам. Кантон Во, например, открыл пункт временного размещения на 200 мест во дворце Болье, который во время пандемии служил центром вакцинации. Там дежурят около двадцати работников гражданской обороны.

Почти половина беженцев из Украины сейчас проживают в частных домах. Например, кантоны Шаффхаузен и Базель-городской платят по 250 франков в месяц за каждого принимаемого человека, в то время как Ури и Женева не выплачивают никаких субсидий.

Раньше можно было найти принимающую семью самостоятельно, недавно правила изменились и сделать это можно только через официальные службы.

"У меня была семья, готовая взять к себе, но им не разрешили, сказали подаваться через службу ORS, а она потом его распределит. Наверное, много семей ждут в общих бункерах. И их в первую очередь отдадут в семью", - говорит нам Виктория Окладная, которая в Швейцарии с 3 апреля.

Найти частное жилье помогает швейцарский центр по делам беженцев SFH или Campax.

С частью украинцев хозяева заключили договор про аренду жилья, а стоимость аренды им компенсирует государство.

"В том числе туда входит и питание, и коммунальные платежи. В среднем на семью из двух взрослых и двух детей нужно тысячу франков на питание и другие расходы, кроме аренды. Жизнь тут дороже, чем в Киеве, минимум в два раза. Кило куриного филе - 20 евро, это почти 800 грн. Ради экономии швейцарцы в Германию ездят за продуктами, если относительно недалеко", - добавляет Швайка.

В крупные города советуют не ехать.

"В Женеве тяжело найти жилье из-за того, что там много офисов международных организаций и они могут позволить снимать квартиры своим сотрудникам. В Цюрихе много экспатов, с соответствующими большими зарплатами. Если выбирать, лучше ехать в кантоны Нидвальден и Обвальден", - говорит Окладная.

У некоторых ожидание постоянного бесплатного жилья затянулось.

"После двух недель в лагере и недели в доме для престарелых дали жилье в бомбоубежище в городе Устер. На несколько недель. Когда переселят в квартиру, неясно", - рассказывает нам харьковчанка Екатерина Малышева.

"Подавали документы на статус S 13 марта в Цюрихе. Два дня прожили в центре для беженцев, потом увезли нас в аналогичный центр в Эмбрах, потому что Цюрих необходимо было разгрузить. В новом центре мы были две ночи. Далее предложили переехать в семью и ждать документы в более удобных условиях. Мы согласились. Пробыли в семье день. Приехал волонтер, сказал, что человек, который нас взял, не совсем благонадежен (хотя, по-моему, все хорошо было) и забрал нас в другой город, в другую семью. Это, наверное, хорошо, потому что значит, что семьи как-то проверяются. Всякое может быть. На следующий день после переселения заболел мой ребенок. Записались к врачу, сделали тест (оказалось, ковид), выдали лекарство. Все бесплатно. Я спросила, сколько это все стоит и кто заплатит. В больнице ответили, что куда-нибудь направят чек и государство оплатит. Поскольку, по факту, статус уже есть, хотя и нет еще соответствующей карты. Точно не знаю, врач плохо говорил по-английски. А немецкий я не знаю", - делится опытом киевлянка Оксана.

Пособия

Статус S дает право на ежемесячные выплаты, которые тоже зависят от кантонов. В Цюрихе и Санкт-Галлон, например, 500 франков (15 тыс. грн) на одного человека, 750 франков (24 тыс. грн) на семейную пару, 317 франков (10 тыс. грн) на первого несовершеннолетнего ребенка. 268 франков (8 тыс. грн) на каждого последующего несовершеннолетнего ребенка.

"Получила первую выплату. Насчитали 1100 франков мне и двумя детям. Кантон Санкт-Галлен. В некоторых кантонах платят меньше. Заключили договор аренды с семьей, где я живу. Семье государство отдельно предлагает оплату за комнату, которую мы занимаем. Наши отказались (они просто хорошие люди). На питание предложили давать хозяевам 150 франков со взрослого и 100 франков с ребенка в месяц. Возможно, отказаться, и тогда каждый ест свое. Если все всех устраивает, то остаетесь в семье. Пока не станете зарабатывать и снимать свое жилье. Стоимость аренды квартиры с мебелью на 2-3 человека - от 1,2 тысячи франков в месяц (40 тыс. грн)", - говорит нам Ольга Маевская из Львова.

Тот, кто находился в центрах беженцев, оставляя его перед переездом в постоянное жилье получает почтовый чек, который он может обналичить в банке от почты La Posta.

Тем, кто получил убежище в семьях отправляются письма с приглашением в центр в Giubiasco, для получения пособия и оформления карт для дальнейших выплат. В среднем первые выплаты приходят через три недели.

Любопытно, что в отличие от стран ЕС, в Швейцарии могут поинтересоваться доходами из Украины (часть беженцев продолжает работать удаленно или имеет накопления). В некоторых кантонах требуют выписки со счетов в украинских банках. И могут даже лишить выплат.

"Все доходы, которые есть в настоящее время, нужно задекларировать. Добровольно. Информацию не проверяют. Однако, в будущем это могут сделать. Да, сумма денежной помощи будет меньше, но это будет честно, по-моему. Я сделала это. Поэтому буду получать в месяц меньше стандартной суммы. Нам не нужны проблемы с законом", - говорит Маевская.

"Соцработники подтвердили, что если на украинской карте есть деньги, не начислят помощь. У меня на карте было 7 тыс. грн, это 220 франков. Мне сказали: "У вас есть средства для существования, приходите через неделю, может быть, вам начислят выплату". Ни я, ни двое детей, ни мать-пенсионер не получили ещё ни копейки. Как оказалось, в стране где средняя зарплата 4 тысячи евро, можно прожить четырем людям на 200. Я была шокирована", - делится Окладная.

Некоторые говорят, что с проверками карточек может быть сумбур даже в одной конторе.

"У меня и моей невестки попросили выписку из украинского банка за месяц. Проверяли все доходы. Далее при выплате соц пособия отминусовали все украинские поступления. Однако в том же гемайнде у некоторых других людей ничего этого не требовали, а просто назначили помощь. Почему так, и что за отбор - мне неизвестно. Возможно, зависит от социального работника, ведущего дело. Но это мои предположения", - говорит нам киевлянка Галина Овчаренко.

Школы

Беженцам также положены бесплатное лечение и учеба в школе. Детсадов до 4 лет здесь нет, только платные частные группы. А в школу идут обязательно с 4-5 лет.

После поселения в постоянном жилье нужно зарегистрировать ребенка в Schulamt (департамент образования) кантона/города. Дальше на электронную почту приходят инструкции, так как каждый кантон самостоятельно решает, как дети будут интегрироваться в школу.

"Мои дети уже пошли в школу, я пришла в ближайшее учебное заведение с моим и их паспортами и записала их. Учеба - на немецком, это язык кантона. У детей - дополнительные занятия по языку. Занятия пропускать нельзя без уважительной причины, иначе - штраф. По закону детей до 12 лет нельзя оставлять одних дома, потому неясно, как работать, ведь школьное расписание не самое удобное ", - говорит Маевская.

Еще беженцам каждую неделю, по субботам, раздают бесплатные продуктовые пайки, куда среди прочего входит "лакшери"-еда продет спаржи, голубики и брокколи. Правда, за набором нужно отстоять немалую очередь.

Где-то и кормят бесплатно.

"В Лозанне, например, организация La soupe раздает еду из ресторанов (несколько салатов, мясные блюда, гарниры) и супермаркетов (сдобные булочки и хлеб) всем желающим. Выстраивается очередь, можно подходить несколько раз и кушать в помещении. Показываешь, что тебе положить на выбор и кладут. Документов не спрашивают", - рассказывает киевлянка Валентина Нетребко.

Также раздают суп и горячую еду бесплатно в организации Armee du Salut в каждом городе.

Украинцам раз неделю раздают "лакшери" продуктовые наборы

Сразу после получения статуса S можно устроиться на работу, однако недостатка в низкоквалифицированных работников в Швейцарии нет, с началом туристического сезона спрос увеличится, но не существенно.

Без знания языков мало шансов найти работу даже уборщицей (у них зарплата - 1,6 тыс. франков, около 50 тыс. грн).

Легче тем, у кого высокая квалификация (IT, финансы, инженерия, медицина) и знание языков (как минимум английского, но желательно знать еще один из четырех государственных хотя бы на начальном уровне). Власти обещают украинцам бесплатные языковые курсы.

Также швейцарское агентство по поиску персонала Adecco Group запустило платформу по поиску работы для украинских беженцев.