Российский комик Максим Галкин, который уехал из России вместе с супругой Аллой Пугачевой, передаст часть денег с концертов на помощь украинским беженцам.

Об этом он сообщил в видеообращении в Instagram.

"Миллионы украинцев теряют свой кров, свои дома и не имеют средств к существованию. Я решил часть денег которых я заработаю во время концертного тура в Израиле - передать беженцам", — заявил артист.

Отметим, что Галкин был среди первых звезд РФ, кто осудил войну.

Но СБУ все равно признала Галкина угрозой нацбезопасности, заявив, что он "провоцировал сепаратистские настроения".

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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