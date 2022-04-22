Уехавший из России комик Максим Галкин пожертвует часть средств с концертов украинским беженцам. Видео
Российский комик Максим Галкин, который уехал из России вместе с супругой Аллой Пугачевой, передаст часть денег с концертов на помощь украинским беженцам.
Об этом он сообщил в видеообращении в Instagram.
"Миллионы украинцев теряют свой кров, свои дома и не имеют средств к существованию. Я решил часть денег которых я заработаю во время концертного тура в Израиле - передать беженцам", — заявил артист.
Отметим, что Галкин был среди первых звезд РФ, кто осудил войну.
Но СБУ все равно признала Галкина угрозой нацбезопасности, заявив, что он "провоцировал сепаратистские настроения".
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