В Госдуме предложили проверять выступления артистов на предмет "провокаций"
В Госдуме предложили создать на время войны в Украине специальный худсовет, который будет проверять публичные выступления артистов на предмет "провокационного содержания".
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпек заявила, что артистов следует проверять на уважение к суверенитету РФ перед публичными выступлениями.
Худсовет должен проверять людей, участвующих в публичных мероприятиях, чтоб "не допускать в наше информационное пространство людей, которые подрывают наш суверенитет".
Напомним, часть артистов из РФ открыто поддерживают и оправдывают вторжение России в Украину. Другие же российские лидеры мнений - телеведущие, артисты, блогеры, журналисты, - наоборот: публично осудили войну и даже вышли на акции протеста во многих городах России. Мы рассказывали, кто из звезд шоу-бизнеса в Украине и России высказался против войны 24 февраля - в первый день вторжения.
Также сообщали, что в марте по всей РФ прошли масштабные акции в поддержку "спецоперации". Там выступили группа "Любэ", Полина Гагарина, Олег Газманов и другие артисты.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.
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