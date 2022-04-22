В российском городе Тюмень отменили концерт рок-группы ДДТ, назначенный на 21 апреля. По словам ее лидера Юрия Шевчука, это случилось после того, как музыканты отказались выступать в зале с буквой Z. Об этом Шевчук заявил в интервью журналисту Александру Плющеву.

"Сегодня мы должны были играть в Тюмени, но не случилось. Одна очень симпатичная барышня запретила наш концерт", - сказал Шевчук.

Причина отмены концерта официально не объявляется. Шевчук предполагает, что это может быть связано с отказом группы выступать в зале с буквой Z.

"В Тюмени, может быть, решили запретить наш концерт, потому что мы поменяли зал. У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал, а другой зал нам уже не дали", - сказал лидер группы.

По данным местных СМИ, концерт должен был пройти в Тюменской филармонии. При этом в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения о причинах отмены концерта не знают и заявляют, что по состоянии на 15 апреля в зале буквы Z не было.

Сообщается, что концерт перенесен на февраль 2023 года, он должен пройти в спортивном комплексе "Центральный".

Напомним, что в некоторых европейских странах символы российского вторжения уже приравнивают к нацистским и запрещают для публичного использования. Мы писали, что Верховная Рада 14 апреля также приняла закон о запрете символов российского вторжения - букв Z и V. Такой же запрет принял недавно и парламент Молдовы, а также Литвы.

Недавно бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая поддержала оккупацию и стала депутатом в России, назвала символы российского вторжения - буквы Z и V - символами горя и скорби и удивилась тому, что их используют так повсеместно в пропаганде.