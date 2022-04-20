"Государственный совет" Крыма собирается рассмотреть вопрос о лишении государственных наград бывшего "генпрокурора" Крыма и заместителя главы Россотрудничества Натальи Поклонской. Причиной стало ее высказывание о символике "спецоперации" России в Украине - буквах Z и V.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на "главу комитета по законодательству парламента" Крыма Сергея Трофимова.

В интервью Маше Майерс на YouTube-канале "Живой гвоздь" Поклонская назвала латинские буквы Z и V, которые российские военнослужащие наносят на боевую технику, символами скорби.

"Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты - россияне, и родители получают разные известия. Это беда", - сказала экс-"прокурор" Крыма.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что сделает выводы после этого заявления своего заместителя. По словам же Сергея Трофимова, высказывание Поклонской не совпадает с точкой зрения вооруженных сил РФ, которые воюют на передовой.

"Для них эти символы, определяющие, дающие на поле боя четкий сигнал: кто свой, а кто чужой", - отметил Трофимов.

"Глава комитета по законодательству парламента" Крыма пояснил, что документ о лишении Поклонской госнаград не является окончательным и будет дополняться.

11 апреля "Госсовет" Крыма принял законопроект о лишении государственных наград лиц, причастных к дискредитации РФ. Документом предусмотрены поправки в ст. 37 "закона" Крыма "О государственных наградах", согласно которым награжденные могут быть лишены знаков отличия из-за утраты "морального права носить указанные награды".

"Власти" Крыма уже лишили звания "Почетный крымчанин" бывшего президента Украины Леонида Кучму, а также отобрали знак отличия "За верность долгу" у боксера Александра Усика.

Ранее "Страна" рассказывала, что на Поклонскую подали заявление в Следком РФ из-за публикации детского рисунка с подписью "Мир без войны".