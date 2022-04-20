США примут у себя около 100 тысяч украинских беженцев, уехавших из-за войны, и финансируют их поддержку.

Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на брифинге Совета Безопасности ООН, посвященном гуманитарной ситуации в Украине.

Томас-Гринфилд озвучила последние данные, согласно которым уже пять миллионов беженцев покинули Украину в поисках безопасности. А количество внутренне перемещенных лиц в Украине еще больше.

Затем она поблагодарила страны, которые приняли подавляющее большинство беженцев: Польшу, Молдову, Венгрию, Румынию и Словакию.

Она сообщила, что посещала Молдову и Румынию и лично убедилась, насколько трудно интегрировать такое количество беженцев за короткий период времени.

"Со своей стороны, США примут до 100 000 украинцев, и мы финансируем усилия по поддержке всех тех, кто бежал из Украины. Поскольку мы делаем все возможное для поддержки украинских беженцев, все мы должны оказывать такую ​​же поддержку, защиту и милость многим гражданам третьих стран, бегущим из Украины. Как я уже говорил, беженцы остаются беженцами, независимо от их происхождения, расы, религии или страны, из которой они прибыли. Независимо от их возраста, их способностей, их национальности. Независимо от их сексуальной ориентации, гендерной идентичности или вероисповедания. Беженцы есть беженцы, и точка. Защита прав человека нуждающихся имеет первостепенное значение, и я горжусь тем, что мое правительство внесло свой вклад в эти усилия", - сказала Томас-Гринфилд.

Между тем несмотря на громкие обещания к 11 апреля США приняли лишь 12 беженцев из Украины.

Ранее "Страна" писала, что США продлили возможность для украинцев, чья виза истекла, получить право оставаться и работать в стране.

Также мы сообщали, что обещанный в начале марта специальный статус (Temporary Protected Status) для украинцев был введен только сегодня.