В Украину вернулись 870 тысяч беженцев, которые ранее уехали из-за войны. В среднем сейчас возвращается по 30 тысяч людей в сутки.

Об этом ООН сообщает в Twitter.

"Массовое возвращение усугубляет проблемы гуманитарного характера внутри Украины", - считают в организации.

Напомним, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко недавно сообщал, что в Украину вернулся почти миллион человек, большинство - женщины, дети и пожилые люди.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.