Официально введен обещанный в начале марта специальный статус (Temporary Protected Status) для украинцев, которые хотят получить статус беженца в США, которые готовы принять до 100 тысяч беженцев из Украины, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Дата, на период которой граждане Украины должны были находиться на территории США для квалификации на TPS, была перенесена с 1 марта на 11 апреля 2022 года.

Статус временной защиты позволит украинцам остаться в США сроком до 18 месяцев с возможностью подачи документов для разрешения на трудоустройство в стране.

Соответствующее решение внесено в Федеральный реестр и будет обнародовано 19 апреля 2022 года.

После того как администрация Белого дома заявила о готовности принять в стране до ста тысяч украинцев, число беженцев, которые хотят попасть в США, резко увеличилось. "Страна" рассказывала, что разрешение на въезд в Соединенные Штаты ежедневно получают около 100 украинцев.

Ранее "Страна" сообщала, что администрация Байдена готовится развернуть новую программу, предназначенную для украинских беженцев, которая ускорит процесс их легализации в США, потому что за март Штаты предоставили статус беженца только дюжине украинцев.