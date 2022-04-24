Великобритания может передать Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 калибром 155-мм и 45 тысяч боеприпасов к ним.

Об этом пишет издание Daily Express.

По данным издания, САУ производства британской компании Vickers, которая сейчас входит в состав корпорации BAE Systems, будут уже на следующей неделе отправлены в Польшу, где украинских военных будут обучать обращению с новой техникой. После этого ее планируется отправить в Украину.

AS-90 способны вести огонь на дистанции до 24 км и выпускать три снаряда менее чем за 10 секунд.

Ранее мы писали, что Британия вскоре отправит в Украину бронированные ракетные установки Stormer HVM, которые могут сбивать низколетящие цели. Stormer производится компанией BAE Systems, может сбивать вражеские низколетящие самолеты и вертолеты. Экипаж - три человека (командир, водитель и стрелок). Применяет ракеты Starstreak.

Напомним, война в Украине продолжается уже 60-й день. "Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

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