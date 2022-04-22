Франция хочет передать Украине больше оружия, вслед за Нидерландами и другими европейскими странами.

Так, в интервью Ouest-France Эммануэль Макрон заявил, что Франция намерена передать Украине партию противотанковых ракет "Милан" и самоходную артиллерийскую установку "Цезарь".

Скорее всего, это не весь пакет помощи, так как французские СМИ заявляют, что общая стоимость отправляемых вооружений составит 120 миллионов евро и Франция также предлагала Украине противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты очень малой дальности Mistral.

"Милан" - франко-германский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), который был принят на вооружение в 1972 году, но до сих пор широко используется в мире.

Самоходные артиллерийские установки "Цезарь" могут запускать 155-мм снаряды на расстоянии 40 километров со скоростью от шести до восьми выстрелов в минуту и хорошо показали себя в Ираке.

Объем этой поставки кандидат в президенты не уточнил. Известно только, что Франция хочет приобрести 109 "Цезарей" в 2025 году. А по данным французского издания Ouest-France, 12 орудий будут изъяты из армейских запасов для ввода в эксплуатацию "в начале мая".

Ранее мы писали, что в Евросоюзе договорились закупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине.

Также "Страна" рассказывала, что Испания передала Украине 200 тонн военных материалов и 20 БТР, а Литва передала Украине минометы на десятки миллионов евро.