Литва передала Украине партию минометов на десятки миллионов евро
Литва передала Украине партию тяжёлых минометов на десятки миллионов евро. Об этом пишет BNS cо ссылкой на министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса.
"Мы передали в поддержку Украине тяжелые минометы, не буду называть количество, но мы передали много", - заявил он.
По словам министра, Украине уже передали не только ракетный комплекс Stinger, но и другое противотанковое, зенитное вооружение, боеприпасы, гранаты, автоматы, автоматы.
Министр добавил, остаточная стоимость оказанной Украине поддержки составляет несколько десятков миллионов евро.
Ранее мы сообщали, что в ФРГ допустили поставку тяжелого вооружения Украине.
Также писали, что Румыния передаст Украине летальное оружие. Для этого стране пришлось изменить законодательство.
Кроме того, сообщалось, что США отправили уже пять самолетов с вооружением из нового пакета помощи Украине на $800 млн.
Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.
Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.
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