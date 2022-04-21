Литва передала Украине партию тяжёлых минометов на десятки миллионов евро. Об этом пишет BNS cо ссылкой на министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса.

"Мы передали в поддержку Украине тяжелые минометы, не буду называть количество, но мы передали много", - заявил он.

По словам министра, Украине уже передали не только ракетный комплекс Stinger, но и другое противотанковое, зенитное вооружение, боеприпасы, гранаты, автоматы, автоматы.

Министр добавил, остаточная стоимость оказанной Украине поддержки составляет несколько десятков миллионов евро.

Ранее мы сообщали, что в ФРГ допустили поставку тяжелого вооружения Украине.

Также писали, что Румыния передаст Украине летальное оружие. Для этого стране пришлось изменить законодательство.

Кроме того, сообщалось, что США отправили уже пять самолетов с вооружением из нового пакета помощи Украине на $800 млн.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".