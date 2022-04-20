Губернатор Луганской области Сергей Гайдай, как и Генштаб ВСУ, опровергает распространяемую сегодня в России информацию, что украинские войска отступают из Лисичанска и Северодонецка, а армия РФ и "ЛНР" уже полностью взяла Рубежное.

"Линия обороны держится от Рубежного до Попасной", - заявил Сергей Гайдай.

Напомним, глава администрации сообщил о частичном захвате города Попасная в Луганской области.

Также мы писали, что российские военные контролируют 80 процентов Луганской области, а губернатор Гайдай призвал оставшихся жителей уезжать.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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