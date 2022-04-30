С начала войны 2 899 мирных граждан Украины убиты, в том числе 210 детей, и 3 235 – ранены.

Об этом пишет Организация Объединенных Наций в отчете по нарушениям прав человека в Украине.

"Большинство потерь среди гражданских лиц было вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – говорится в отчете организации.

Напомним, в ООН считают, что гуманитарная помощь может потребоваться 25 миллионам украинцев.

Также мы писали, что генсек ООН был шокирован обстрелом Киева во время своей встречи с Зеленским.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.