С начала войны в Украине убиты 2 899 мирных граждан, в том числе 210 детей - отчет ООН
С начала войны 2 899 мирных граждан Украины убиты, в том числе 210 детей, и 3 235 – ранены.
Об этом пишет Организация Объединенных Наций в отчете по нарушениям прав человека в Украине.
"Большинство потерь среди гражданских лиц было вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – говорится в отчете организации.
Напомним, в ООН считают, что гуманитарная помощь может потребоваться 25 миллионам украинцев.
Также мы писали, что генсек ООН был шокирован обстрелом Киева во время своей встречи с Зеленским.
Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.
Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.
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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.