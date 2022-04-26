Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил что предложил создать контактную группу в формате ООН-Россия-Украина для решения гуманитарных вопросов на Украине, а также координировать работу ООН, МККК, двух конфликтующих стран, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в любом направлении.

Об этом стало известно в ходе сегодняшней встречи Антониу Гутерриша с главой МИД РФ Сергее Лавровым в Москве.

Отмечается, что Россия заинтересована во взаимодействии с ООН в вопросах оказания помощи гражданскому населению Украины. В свою очередь генсек ООН заявил, что предложил создать контактную группу в формате ООН-Россия-Украина для решения гуманитарных вопросов в нашей стране.

Кроме того, Антониу Гутерриш предложил скоординировать работу ООН, МККК, Украины и РФ, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в любом направлении.

"Одновременно с этим мы признаём, что столкнулись с кризисом внутри кризиса в Мариуполе. Тысячи гражданских лиц нуждаются в гуманитарной помощи, многие требуют эвакуации. ООН готова мобилизовать свои человеческие и логистические ресурсы, чтобы спасти людей в Мариуполе", - сказал он.

Напомним, 25 апреля вице-премьер Украины Ирина Верещук прокомментировала "Стране" заявление Минобороны РФ об открытии сегодня гуманитарного коридора для мирного населения на "Азовстали".

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Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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