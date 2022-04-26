Министр вооруженных сил Джеймс Хиппи сомнения на счет того, что российская армия сможет захватить все части восточного Донбасса Украины. По его словам, этот регион будет "чрезвычайно трудным орешком для русских", и "есть все шансы, что украинцы смогут их провести".

Об этом Хиппи заявил в интервью Sky News.

После того, как не смогла достичь своих целей на севере Украины, Россия сосредоточила свои военные усилия на Донбассе, который состоит из Луганской и Донецкой областей.

Боевые действия между украинскими силами и пророссийскими сепаратистами в регионе продолжаются с 2014 года, и сейчас через этот район проходит линия конфликта протяженностью 300 миль.

Хиппи акцентирует на том, что эти две силы "гораздо более сбалансированы" на Донбассе, чем в Киевской области, поскольку украинцы имеют преимущество в виде уже установленных оборонительных позиций.

Кроме того, министр вооруженных сил Британии также отверг утверждения России о том, что западные союзники Украины провоцируют дальнейший конфликт, поставляя оружие нашей стране.

Отвечая на вопрос о более ранних комментариях министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сказал, что угроза ядерной войны "значительна", Хиппи сказал, что альянс как организация не поставляет оружие.

"Сергей Лавров мог бы также подумать, что причина, по которой сейчас идет война в Украине, заключается в том, что Россия перешагнула границы суверенной страны и начала вторгаться на их территорию. Весь этот шум из Москвы о том, что их нападение на Украину каким-то образом является ответом на агрессию НАТО", — сказал он.

Тем временем глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что Приднестровье будет учитываться при "следующем этапе операции".

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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