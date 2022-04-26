В Луганской области продолжаются бои в Попасной и Рубежном. За сутки в регионе зафиксировано 17 обстрелов.

Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

По его словам, больше всего пострадали Попасная, Лисичанск, Горская громада.

"Четыре мощных артиллерийских атаки выдержала Попасная, две - Лисичанск. Есть повреждения двух домов в Лисичанске, двух - в Попасной, по меньшей мере, одного - в Горском. Информацию о вероятных жертвах проверяем", - сообщил Гайдай.

По его словам, продолжаются боевые действия в районе Рубежного, враг пытается овладеть Попасной, продолжаются бои.

"За минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять артиллерийских систем, тринадцать единиц бронированной техники, пятнадцать единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одна зенитная установка", - сообщил Гайдай.

По его словам, подразделения ПВО сбили два самолета и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Ранее мы писали, что вчера вся подконтрольная Украине часть Луганской области осталась без света из-за обесточивания россиянами Кременской подстанции.

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Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

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