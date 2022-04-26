Глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что Приднестровье будет учитываться при "следующем этапе операции".

"После выхода к границам Донецкой области нужно начинать следующий этап операции с учётом происходящего в Приднестровье и обстрелов приграничных с Украиной областей РФ", - заявил он.

Напомним, ранее в России заявляли о том, что второй этап "спецоперации" будет связан с выходом к Приднестровью.

Со вчерашнего дня в Приднестровье неспокойно. Звучат взрывы на разных объектах.

"Все очень напоминает ситуацию на Донбассе в середине февраля перед началом большой войны России с Украиной", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Вместе с тем сообщалось, что после взрывов в Приднестровье самолеты начали облетать Молдову.

Тем временем война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

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Подробнее о ситуации на фронте в 61-й день войны в Украине рассказала Олеся Медведева в своем блоге "Ясно. Понятно".