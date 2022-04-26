Во вторник, 26 апреля, самолеты начали облетать не только Украину, но и Молдову. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Скриншот: Flightradar

Отметим, что официальных сообщений по этому поводу не было.

И в расписании Кишеневского аэропорта на сегодня запланирован ряд прилетов и отправлений. Возможно, отсутствие самолетов связано с "окном" в графике прилетов и отправлений гражданский авиакомпаний с Кишеневского аэропорта.

Скриншот: airport.md

Напомним, что вчера в Тирасполе прогремели взрывы у здания "Министерства госбезопасности". В Молдове взрыв в Тирасполе назвали поводом для обострения, а в Украине обвинили ФСБ России.

Сегодня в Приднестровье прогремели новые взрывы, из-за них выведены из строя две антенны радиоцентра, выполнявшие функцию ретрансляции российского радиоэфира. Кроме того, СМИ сообщили об атаке военного аэродрома.

Также сообщалось, что еще 22 апреля российские военные впервые подтвердили начало второй фазы наступления в Украине и заявили о планах наступать в Украине до Приднестровья. После этого МИД Молдовы вызвал российского посла и потребовал разъяснений.