МИД Молдовы вызвал российского посла и потребовал разъяснений о планах РФ наступать в Украине до Приднестровья.

В заявлении молдавского министерства говорится, что оно "приняло к сведению заявления представителя минобороны России" и "выразило глубокую озабоченность по поводу заявлений, сделанных российским официальным лицом".

Напомним, вчера, 22 апреля, российские военные впервые подтвердили начало второй фазы наступления в Украине и заявили о планах установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить коридор в Крым, а также выход к Приднестровью.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.