Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Скриншот видео

Под Кривым Рогом обстреляли из "Градов" два населенных пункта.

"Примерно в 21:30 из систем залпового огня был обстрелян Зеленодольск, чуть позже – село Большая Костромка. Есть проблемы с энергообеспечением", - рассказал глава военной администрации Александр Вилкул.

Вилкул добавил, что последствия обстрелов уточняются.

Россияне обстреляли два села под Кривым Рогом из "Градов"

Напомним, вчера войска РФ массово обстреляли населенные пункты на границе Днепропетровской и Херсонской областей. Обстрел велся из РСЗО "Град".

Ранее мы писали, что войска РФ обстреляли Кривой Рог запрещенными кассетными снарядами.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться