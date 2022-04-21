Под Кривым Рогом обстреляли из "Градов" два населенных пункта.

"Примерно в 21:30 из систем залпового огня был обстрелян Зеленодольск, чуть позже – село Большая Костромка. Есть проблемы с энергообеспечением", - рассказал глава военной администрации Александр Вилкул.

Вилкул добавил, что последствия обстрелов уточняются.

Напомним, вчера войска РФ массово обстреляли населенные пункты на границе Днепропетровской и Херсонской областей. Обстрел велся из РСЗО "Град".

Ранее мы писали, что войска РФ обстреляли Кривой Рог запрещенными кассетными снарядами.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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