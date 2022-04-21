Морская охрана Госпогранслужбы Украины запретила рыболовство и судоходство в девяти устьях реки Дунай в связи с опасностью подрыва судов на дрейфующих минах, заложенных в Черном море россиянами.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба исполкома Вилковского горсовета Одесской области со ссылкой на сообщение командира 18-го отряда Морской охраны ГПСУ.

"Из-за минной опасности запрещен судопроход по устьям Очаковское (0-6 км), Прорва, Полуденное, Потапово, Анкудиново, Быстрое, Восточное и Цыганское, в части Старостамбульского устья (от устья Лимба до точки впадения в Черное море), а также на соединительном канале и в Жебрияновской бухте", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе добавили, что запрещен выход маломерных судов во внутренних водных путях украинского района Дуная.

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