В Приднестровье прогремели новые взрывы. Местные СМИ сообщают о взрыве в районе приднестровского радиотелецентра "Маяк", который находится в Григориопольском районе.

Из-за двух взрывов в Приднестровье выведены из строя две антенны радиоцентра, выполнявшие функцию ретрансляции российского радиоэфира, сообщило "МВД ПМР"

Напомним, в Приднестровье со вчерашнего дня неспокойно. Вчера обстреляли здание "Министерства госбезопасности".

Кишинев расценил это как "попытку обострения ситуации в Приднестровье". Вместе с тем, украинская разведка опубликовала сообщение, в котором обвинила во взрывах в Тирасполе российскую ФСБ.

Также сообщалось, что еще 22 апреля российские военные впервые подтвердили начало второй фазы наступления в Украине и заявили о планах наступать в Украине до Приднестровья. После этого МИД Молдовы вызвал российского посла и потребовал разъяснений.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.