"Казусами на производстве" назвали в Офисе президента Украины взрывы и пожары, которые в последнее время участились на различных объектах и предприятиях в России.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, из-за этих происшествий можно поверить в карму, которая настигает россиян за убийство украинских детей. Об этом он написал в Twitter.

"Белгород, (крейсер - Ред.) "Москва", Брянск. Постоянные "казусы на производстве". Как тут не верить в карму за убийство украинских детей?" - написал Подоляк.

Он добавил, что многие страны до сих пор готовы закрывать глаза на финансирование терроризма, продолжая покупать российскую нефть.

"Но должен ли Евросоюз зависеть от страны, где все самоуничтожается", - говорит Подоляк.

Напомним, в понедельник в Брянске загорелись нефтебаза и хранилище ГСМ. Российские СМИ говорят о диверсии. А на прошлой неделе в России сгорело дотла ведущее оборонное НИИ, где разрабатывали комплексы "Искандер" и С-300. Погибли почти два десятка людей.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".