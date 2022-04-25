Соединенные Штаты Америки считают, что Украина может выиграть войну против России, которая продолжается уже 61-й день, с правильным оборудованием и поддержкой.

Об этом заявил министр обороны Ллойд Остин по итогам визита в Киев, пишет CNN.

"По их способности побеждать, первый шаг к победе - это вера в то, что ты можешь победить. И потому они верят, что мы можем победить. Мы верим, что мы - они - могут победить, если у них будет правильное оборудование, правильное поддержка, и мы собираемся сделать все, что в наших силах, и продолжим делать все, что в наших силах", - сказал Остин.

Напомним, Остин приезжал в Украину вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как рассказали в Офисе президента по итогам встречи, Зеленский передал Остину и Блинкену план по новым санкциям против РФ. Также он сообщил, что Киев видит США лидером среди будущих стран-гарантов безопасности Украины.

А Reuters об итогах визита написали, что стороны договорились о военной помощи на $322 млн, возвращении дипломатов и назначении посла.

Также сообщалось, что Блинкен по итогам визита в Киев сказал, что независимая Украина просуществует намного дольше, чем президент РФ Владимир Путин "будет находиться на сцене".

Вместе с тем, ранее Блинкен заявлял, что война в Украине закончится победой Киева.