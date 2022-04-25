Американское агентство Reuters сообщает об итогах визита в Киеве государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и американского министра обороны Ллойда Остина.

Чиновники прилетели в Польшу, а оттуда выдвинулись в Киев по суше. Они уже покинули территорию Украины, сообщает Reuters.

По данным агентства, они приехали, чтобы объявить о постепенном возвращении американских дипломатов в Украину и назначении нового посла.

Также Остин и Блинкен пообещали новый пакет военной помощи на 713 миллионов долларов.

Также Reuters со ссылкой на свои источники сообщает другие подробности визита Блинкена и Остина в Киев.

Новая военная помощь Украине в размере 713 миллионов долларов распределится так:

322 миллиона потратят на оружие для Украины (всего с момента вторжения Киев профинансировали на 3,7 миллиарда долларов). На эти средства Украине помогут "перейти на более совершенные системы вооружения и противовоздушной обороны, в основном системы НАТО".

остальная сумма пойдет на укрепление 15 других стран в Центральной и Восточной Европе и на Балканах.

Ллойд Остин после визита в Киев отправится в Германию, где на военной базе "Рамштайн" пройдет совещание государств НАТО о новом оружии для Украины.

Также сообщается, что послом США в Украине станет Бриджет Бринк, о которой "Страна" уже рассказывала.