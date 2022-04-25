США хотели ввести санкции против бывшей гимнастки Алины Кабаевой, но в последний момент решили этого не делать.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

38-летней Кабаевой приписывают близкие отношения с российским президентом (сам он этого никогда не подтверждал). Вместе их видели только на официальных мероприятиях. В США считали, что она играет некую роль в сокрытии "денег Путина" за рубежом.

Однако в итоге в Белом доме пришли к выводу, что "введение санкций против Кабаевой будет считаться настолько личным ударом по Путину, что это может привести к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США".

Ранее мы писали, что Путин прокомментировал бизнес его дочерей Катерины и Марии.

Также "Страна" сообщала, что 6 апреля США объявили о новых санкциях против России. В санкционный список попали дочери Путина.

Кроме того, мы приводили аналитический материал издания New York Times, почему Путина не могут остановить санкции.