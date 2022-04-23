Газета The New York Times опубликовала материал, подписанный редколлегией издания. Он выдержан в весьма скептическом духе относительно влияния санкций на Россию и на ход войны в Украине. Проводится мысль о том, что санкционное давление близко к пределу и нужно иметь "стратегию выхода" из режима экономической войны Запада с РФ.

Публикуем его с небольшими сокращениями.

Есть много признаков того, что война - и вызванные ею санкции - могут длиться долго. Как разумно иметь определенные цели и стратегию выхода, когда страна вступает в военный конфликт, то же самое верно и для ведения экономической войны.

Администрация Байдена заслуживает похвалы за то, что заложила основу для многосторонних санкций.

Даже Путин признал, что они "добились определенных результатов". Но сосредоточиться на финансовой помощи Украине и военной технике может оказаться более продуктивно, чем придумывать новые санкции против России.

Одними санкциями - по крайней мере, любыми санкциями, которые сейчас были бы готовы рассмотреть европейские страны, - в ближайшее время Россию не поставить на колени.

Пока европейцы все еще зависят от российской нефти и газа, Россия сможет получать значительные доходы от этих отношений.

Действительно ли санкции, введенные Большой семеркой, изолируют Россию? Нет. Ряд стран, включая Мексику, Саудовскую Аравию, Южную Африку и, что особенно важно, Китай, остаются в дружеских отношениях с Россией. Тот факт, что в этот список входят также заклятые соперники Пакистан и Индия, а также Иран и Израиль, свидетельствует о влиянии Путина как торговца оружием и влиятельного посредника в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты могут затянуть экономические гайки в отношении России, введя вторичные санкции.

США, похоже, уже угрожают этим во время встреч и телефонных разговоров с официальными лицами Индии и Китая.

Вторичные санкции являются мощным инструментом, позволяющим заставить другие страны идти в русле американской политики. Но потенциальные выгоды необходимо сопоставлять с рисками и затратами.

Экстерриториальное применение американских законов также может вызвать глубокое недовольство, иногда даже со стороны европейских союзников. Вторичные санкции следует применять с осторожностью и только после консультаций с партнерами.

Санкции могут иметь и другие непредвиденные последствия. Фактически они могут привести к усилению власти диктатора за счет ужесточения госконтроля над экономикой. Частному бизнесу может быть трудно пережить шторм санкций, но авторитарные режимы и их государственные предприятия часто находят способы их обойти.

Санкции также предоставляют диктаторам надежного внешнего врага, которого можно обвинить в страданиях своего народа. Вместо того, чтобы подтолкнуть людей к восстанию против своих правителей, санкции часто вызывают эффект сплочения вокруг флага.

Также стоит помнить, что, хотя вторжение России доказывает, что экономическая интеграция не является лекарством от войны, экономическая изоляция также не является рецептом мира. Санкции часто продаются как альтернатива войне. Но они также могут быть предвестниками войны, как видно из введения американского нефтяного эмбарго против Японии и замораживания японских активов примерно за пять месяцев до нападения на Перл-Харбор.

Таким образом, хотя санкции и могут сковывать экономику, они редко приводят к политическим изменениям.

Маловероятно, что эти изменения произойдут, если санкции будут введены без сообщения о шагах, которые необходимо предпринять для их отмены.

У США должен быть четкий план того, как и при каких обстоятельствах было бы уместно отменить эти последние санкции. Прямо сейчас это было намеренно оставлено расплывчатым, чтобы позволить украинцам напрямую вести переговоры с Россией. Похвально отдавать дань уважения украинцам, чьи жизни стоят на кону в этой ужасной войне. Но постановка четких целей и информирование об ориентирах для ослабления санкций являются важными факторами успеха санкций. Слишком часто санкции остаются в силе на десятилетия без оценки того, достигают ли они того, для чего они были введены.

Ранее "Страна" рассказывала, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

Также мы приводили заявление Вашингтона о том, что следующие четыре недели определят окончательный исход войны России в Украине с долгосрочными последствиями, которые будут влиять на карту Европы и на мировую геополитику на десятилетия вперед.